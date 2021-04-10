Усик показав себе в кардинально новому вигляді: спортивні підсумки 9 квітня
Знаменитий український супертяж Олександр Усик кардинально змінив імідж і показав себе в новому вигляді, а Володимир Кличко відповів на запитання про Путіна.
Крім того, боксерку через відверте вбрання на зважуванні звинуватили в неповазі до спорту.
OBOZREVATEL подає головні спортивні новини п'ятниці, 9 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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Володимир Кличко відповів на запитання про Путіна
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