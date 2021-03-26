Світоліна зробила камбек і стартувала з перемоги на престижному турнірі в Маямі

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№5 у світовому рейтингу) стартувала з вольової перемоги над Шелбі Роджерс (№52) з рахунком 2:1 (3: 6, 7: 5, 6: 3) на турнірі серії WTA 1000 в Маямі.

На початку матчу тенісистки вели запеклу боротьбу на кожній подачі. Українці вдалося зробити брейк і вийти вперед (3:2), але американка перевернула хід першого сету, вигравши чотири гейми поспіль.

Після цього Світоліна викликала на корт лікаря, оскільки мала проблеми із зап'ястям. Вона зуміла продовжити поєдинок. У другій партії обидві спортсменки невдало грали на своїх подачах, в результаті чого українка зробила чотири брейки, а її суперниця – три. Це і стало вирішальним моментом сету.

У заключному відрізку матчу все склалося на користь нашої співвітчизниці. Вона рідше помилялася і знову зробила на один брейк більше, ніж Роджерс.

У наступному раунді Світоліна зустрінеться з росіянкою Катериною Александровою (№34).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Еліна взяла участь у шоу "Ліпсінк баттл", примірявши на себе образ чоловіка.