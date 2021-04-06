Світоліна показала, який подарунок після персня зробив їй наречений. Фотофакт

Французький тенісист Гаель Монфіс, який недавно заручився з першою ракеткою України Еліною Світоліною, подарував своїй нареченій автомобіль Mercedes-Benz G-Clas – у народі "кубик".

26-річна одеситка у себе в Instagram опублікувала фотографію подарунка.

"Він поводиться зі мною, як із королевою", – підписала знімок спортсменка.

Подарунок Монфіса Instagram Еліни Світоліної

В Україні такий автомобіль коштує близько 280 000 доларів. Ціна транспортного засобу залежить від комплектації та може доходити до $352 000.

Зазначимо, що обручка, яку Еліна отримала від Гаеля, випущена британським ювелірним домом Graff i коштує приблизно 700 тисяч євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Instagram став активним спільний акаунт спортсменів g.e.m.s.life і в ньому з'явився новий запис.

Уперше про спільне життя Монфіса і Світоліної стало відомо 17 січня 2019 року. Під час пресконференції після матчу 2-го туру Australian Open одеситка зробила відверте зізнання про своє особисте життя.

Після 5 місяців спільного життя пара розлучилася, видаливши акаунт в Instagram, який вони спільно вели.

Через 20 днів Еліна і Гаель повернули спільний акаунт у соціальній мережі Instagram, пояснивши свої взаємини.

Подібна ситуація повторилася і в січні 2021-го, коли Світоліна оголосила про "перерву у відносинах" із Монфісом і назвала причину.

Ця пауза тривала до кінця березня.

Зазначимо, що до Монфіса українка зустрічалася з британським крикетистом Рiсом Топлi, з яким розлучилася в грудні 2018 року після перемоги на турнірі в Дубаї.