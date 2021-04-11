Зловмисник, намагаючись викрасти машину, нарвався на зоряного бійця UFC

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Олександр Муньос в інтерв'ю The Sun розповів, як затримав злодія, який вкрав його машину.

31-річний бразильський легковаговик, що володіє чорним поясом по джиу-джитсу, зізнався, що його розбудила подруга, яка запитала, чому авто немає на стоянці. Муньос заявив, що викликав поліцію, але потiм сам відправився на пошуки своєї машини.

"Був ранок, і моя дівчинка розбудила мене. Вона сказала: "Ти залишив машину на стоянці в спортзалі? "Я відразу все зрозумів і вибіг на вулицю, але тачки вже не було. Я відразу звернувся в поліцію, але особливо не сподівався на результат"

Однак на наступний день боєць випадково сам знайшов злодіїв

"Я їду по вулицю і бачу цього хлопця, що проходить повз ... На ньому все моє спорядження для сноуборду. На ньому моя куртка, мої штани, всі мої речі. Він сідає в мою машину і їде"

Зрозумівши, що поліцію доведеться чекати довго, боєць вирішив діяти сам.

"Я їхав за цими хлопцями п'ять кварталів, коли нарешті зміг їх заблокувати. Хлопець підбігає до мене з питанням: "Ей, у тебе проблеми?" на що я йому відповідаю: "Так, чувак, ти в моїй машині! Це моя машина!"

Бандит дістав холодну зброю і спробував напасти на бійця

"Він кидається на мене з заточкою, але отримує удар ногою в живіт і падає на тротуар. Я почав тягнути весь свiй одяг. Кажу:"Віддай мені штани! "Після цього я дочекався поліцію"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі став популярним ролик з інцидентом, який стався за участю бійця змішаних єдиноборств. На відео спортсмен дав відсіч двом бидловатим водіям, які напали на нього.