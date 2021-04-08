Віцечемпіонка світу з фігурного катання вразила незвичайним виступом. Відео

Максим Іншаков Інші види спорту 21:35, 8.04.2021 Оновлено: 21:55, 8.04.2021

Віцечемпіонка світу 2019 року з фігурного катання Елізабет Турсинбаева, справила фурор незвичайним номером на шоу "Чемпіони на льоду".

21-річна казашка вийшла на лід зі скрипкою і віртуозно виконала композицію "Crystallize", написану американською скрипалькою Ліндсі Стірлінг. Потім Турсинбаева віддала інструмент і продовжила виступ, танцюючи під цю ж тему, але в даб-степ-обробці.

Елізабет Турсинбаева зі скрипкою
Instagram Елізабет Турсинбаевої
Елізабет Турсинбаева
Instagram Елізабет Турсинбаевої

За кілька кілька днів відео зібрало більше 50 тисяч переглядів і близько 1400 лайків, а користувачі в коментарях захоплюються талантом дівчини.

Коментарі під відео
Instagram Елізабет Турсинбаевої

Елізабет крім гри на скрипці захоплюється співом. Для Турсинбаевої це стало першим виступом з сезону-2019/20, коли вона отримала травму. Паралельно зі спортом Елізабет вчиться в МДІМВ на факультеті міжнародної журналістики.

На тому турнірі вона програла тільки Аліні Загiтовiй і стала першою жінкою, яка виконала в змагальному прокаті четверний стрибок (сальхов).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська олімпійська чемпіонка Оксана Баюл звинуватила Аліну Загiтову в плагіаті.

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