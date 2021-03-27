Віцечемпіонка Росії з модельною зовнішністю відмовилася виступати за РФ і змінить громадянство

Віце-чемпіонка юніорської першості Росії-2021 зi стрибкiв у висоту Олена Куліченко змінить громадянство і виступати за Кіпр.

20-річна москвичка в інтерв'ю "СЕ" заявила, що написала заяву, зміст якої зводився до прохання вигнати її зі збірної Росії за власним бажанням:

"Підписала документи, відправила всі папери на Кіпр. Сподіваюся, найближчим часом все оформиться, і я офіційно буду кіпріоткою в плані спортивного громадянства"

За словами дівчини, причиною зміни стала заборона російським атлетам виступати на міжнародних змаганнях:

"Насправді дуже багато молодих російських легкоатлетів, будь у них така можливість, ухвалили б аналогічне рішення. Все про це говорять. Просто у мене з певних причин кілька років тому з'явилося друге громадянство. В Росії нічого не рухається в кращу сторону"

Відзначимо, що на турнірах під відкритим небом найвищий стрибок Куліченко показала в липні 2017 року на Олімпійському фестивалі в Угорщині (1,87 м).

Взимку цього року Куліченко, стрибнувши на 1,82 м, перемогла під час матчевої зустрічі юніорів десяти країн і російських легкоатлетів, які виступали в Мінську в індивідуальному статусі.

Відзначимо, що крім спортивних досягнень, легкоатлетка виділяється неабиякою модельною зовнішністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон Європейських ігор 2019 року і дворазовий чемпіон Росії (2017, 2018) з греко-римської боротьби Заур Кабалоєв вирішив виступати за збірну Італії.

У липні минулого року російський легкоатлет Матвій Волков, який є одним з найбільш перспективних стрибунів з жердиною в світі, ухвалив рішення виступати за збірну Білорусі.