В Японії не виключили можливість скасування Олімпіади в Токіо

Один з високопоставлених чиновників правлячої партії Японії заявив, що не можна виключати скасування Олімпіади в Токіо в разі погіршення ситуації з коронавірусом в країні.

Як повідомляє видання Reuters, в цьому зізнався генеральний секретар Ліберально-демократичної партії Тосіхіро Нікаї, відповідаючи на питання одного з місцевих телеканалів.

"Якщо проведення Олімпіади буде неможливим, то нам доведеться ухвалити складне рішення та відмовитися від цієї ідеї. Звичайно, скасування Олімпійських ігор є можливим. Навіщо нам змагання, на яких буде поширюватися інфекція? Я хочу, щоб Ігри відбулися, але ми не будемо йти на все заради їхнього проведення", – сказав чиновник.

Відзначається, що зараз Японія зіткнулася з четвертою хвилею коронавірусу, тому останніми тижнями почали з'являтися непопулярні чутки про можливе скасування ОІ.

Нагадаємо, що спочатку Олімпіада була запланована на літо 2020 року, але її перенесли на рік через пандемію. Тепер Ігри мають відбутися з 23 липня по 8 серпня 2021-го. На них не будуть допущені іноземні глядачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Gracenote, яка займається збором і обробкою статистичних даних, спрогнозувала, скільки медалей візьме Україна на змаганнях у Токіо.