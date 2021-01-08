В Україні помер олімпійський чемпіон

У Кременчуці у віці 64 років помер олімпійський чемпіон у штовханні ядра Володимир Кисельов.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник мера міста в Полтавській області Руслан Проценко. Причина смерті ексспортсмена не уточнюється.

У Кременчуці помер олімпійський чемпіон Facebook Руслана Проценко

Кисельов народився 1 січня 1957 року в Кемеровській області, але головних успіхів домігся після переїзду в Україну. Тренування Володимир проводив у спортивному товаристві "Авангард" у Краматорську.

У 1978 році він став чемпіоном Європи серед юніорів, вперше заявивши про себе на весь світ, а в 1979-му завоював "бронзу" вже на дорослій першості Старого світу. У 1980 році Кисельов досяг вершини кар'єри, коли завоював "золото" на Олімпійських іграх у Москві.

На його рахунку 20 рекордів України, Європи та СРСР у штовханні ядра. У 1996-му влада Кременчука нагородили Володимира званням "Почесний громадянин міста". Тут він жив і працював до самої смерті.

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