Українського олімпійського чемпіона усунули від змагань

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) тимчасово усунула від змагань українського олімпійського чемпіона Олега Верняєва.

Як повідомляє видання NBC Sports, представник організації не став уточнювати причину дискваліфікації, заявивши, що "вона буде діяти до закінчення процедури, яка зараз проводиться щодо спортсмена". Він також сказав, що в федерації не будуть коментувати цю ситуацію, поки не стануть відомі всі обставини справи.

Інформагентству не вдалося зв'язатися з Верняєвим і Українською федерацією гімнастики, щоб дізнатися причину такого рішення.

На офіційному сайті FIG українець вважається дискваліфікованим щонайменше з кінця грудня 2020 року.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро наш співвітчизник взяв "золото" на брусах і "срібло" в абсолютній першості. На його рахунку також шість титулів чемпіона Європи, одна перемога на чемпіонаті світу і три – на Європейських іграх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верняєв побоявся ображати Росію, говорячи про війну на Донбасі, і викликав невдоволення в мережі.