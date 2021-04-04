Українка в Москві виграла чемпіонат Європи з важкої атлетики. Відео

Харків'янка Каміла Конотоп (вагова категорія до 55 кг) завоювала золоту медаль чемпіонату Європи з важкої атлетики, що вiдбувається в Москві. Для нашої країни це стало першою нагородою найвищого ґатунку на континентальній першості.

Максимальний результат в ривку 22-річної українки склав 95 кілограмів. У поштовху українка підняла штангу вагою в 113 кг. Результат за сумою двоборства склав 208 кг, що стало особистим рекордом спортсменки. На 8 кг менше набрала срібна призерка – росіянка Світлана Єршова. "Бронза" на рахунку Ніни Стеркс з Бельгії.

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Для Каміли ЧЄ в Росії став дебютним дорослим Євро. До цього спортсменка з Харкова на юніорських змаганнях завойовувала в 2016 році "бронзу" (вагова категорія 53 кг), в 2018-м "срібло" (53 кг), і в 2019-му "золото" (55 кг).

Каміла Конотоп кадр з відео

Її попередній рекорд на міжнародних змаганнях за сумою двоборства становив 202 кілограми і був встановлений на Кубку світу в Досі-2019.

Для жіночої української важкої атлетики це перше "золото" за останні 5 років. Тоді переможницею Євро стала Ірина Деха (вага до 75 кг).

Каміла Конотоп на подіумі кадр з відео

Відзначимо, що після двох змагальних днів на чемпіонаті Європи в Росії в України дві нагороди. Крім "золота" Конотоп, "бронзу" у ваговій категорії до 55 кг здобув Дмитро Вороновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський спортсмен Ярослав Радашкевіч отримав страшні травми на змаганнях з пауерліфтингу, які пройшли в Хабаровську.