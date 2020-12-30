"Шахтар" поставив "Реал" на коліна, а українець став найсильнішою людиною у світі. Топ спортивних перемог країни-2020

Пандемія коронавірусу, що неабияк зіпсувала враження про 2020-й, відбилася буквально на всіх сферах життя. І спорт не став винятком. Через COVID-19 перенесли Олімпійські ігри і Євро-2020 з футболу, а безліч змагань зробили закритими для вболівальників. Але навіть ці корективи не завадили українським спортсменам "запалити" рік своїми перемогами.

Їхні результати перевершили всі очікування. Показово, що не тільки в індивідуальних видах спорту, але й у командних, де особливо запам'яталися перемоги збірної України з футболу та донецького "Шахтаря". Підтвердили свій високий клас зірка дзюдо Дарина Білодід і тенісистка Еліна Світоліна.

Підбиваючи підсумки року, що минає, OBOZREVATEL представляє добірку головних перемог України в спорті.

УКРАЇНА – ІСПАНІЯ В ЛІЗІ НАЦІЙ

13 жовтня на НСК "Олімпійський" відбулася історична подія. Національна футбольна команда в матчі Ліги націй сенсаційно обіграла іспанців – 1:0.

Першу перемогу над трикратними чемпіонами Європи "жовто-синім" приніс капітан київського "Динамо" Віктор Циганков.

Шкода, але цей успіх не дозволив українцям зберегти (на цю мить) прописку в дивізіоні А турніру через "кабінетну" поразку збірній Швейцарії, коли нашим присудили технічні 0:3 після рішення головлікаря Люцерна, який закрив команду на карантин.

БАСКЕТБОЛІСТИ ВИЙШЛИ НА ЧЄ

Українська збірна достроково забезпечила собі участь у Євробаскеті-2022, який приймуть Німеччина, Грузія, Італія і Чехія.

Команда Айнарса Багатскіса обіграла в так званій бульбашці в Словенії збірну Австрії – 70:67, і вийшла на першість континенту за два тури до завершення кваліфікаційного турніру.

УКРАЇНЕЦЬ – НАЙСИЛЬНІША ЛЮДИНА СВІТУ

24-річний киянин Олексій Новіков сенсаційно виграв World's Strongest Man 2020, який у середині листопада проходив в американській Флориді.

Українець став наймолодшим атлетом, який здобув титул найсильнішої людини планети. Він також установив рекорд у становій тязі, піднявши штангу вагою 537,5 кг.

ДВА ТИТУЛИ СВІТОЛІНОЇ

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна в зім'ятому через коронавірус сезоні все ж зуміла виграти два престижних турніри.

Перша ракетка країни на початку березня перемогла на змаганнях у мексиканському Монтерреї, а з відновленням сезону у вересні була найсильнішою в Страсбургу.

She 's the #AbiertoGNPSeguros champion! 🏆 @ElinaSvitolina clinches it over Bouzkova in a three hour thriller, 7-5, 4-6, 6-4. pic.twitter.com/SHVoJftDBJ - wta (@WTA) March 9, 2020

Нинішній рік Еліна завершила на п'ятій сходинці світового рейтингу, заробивши 625 тисяч доларів призових.

БІЛОДІД – ДЗЮДОЇСТКА РОКУ

Дзюдоїсти також сильно постраждали від пандемії коронавірусу. З 19 запланованих змагань відбулося всього 4.

На одному з них – етапі Гран-прі в Парижі – дворазова чемпіонка світу Дар'я Білодід здобула феєричну перемогу. Також в активі українки "бронза" в Будапешті. До того ж там вона виступала в новій для себе ваговій категорії до 52 кг.

Завдяки цьому Білодід було названо найкращою дзюдоїсткою світу 2019-2020 років.

РЕКОРД РОМАНЧУКА

24-річний Максим Романчук, який два роки тому взяв "золото" на чемпіонаті Європи з плавання, цього року підтвердив свій високий клас.

Спортсмен із Рівного в листопаді переміг на етапі International Swimming League в Неаполі. Водночас наш плавець установив новий рекорд Європи на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Цікаво, що попереднє найвище досягнення трималося вісім років, а Михайло поліпшив його на три секунди.

ПЕРШІСТЬ БЕХ-РОМАНЧУК

Спортсменка Марина Бех (дружина Михайла Романчука), яка виступає в стрибках у довжину, 2020-го року відзначилася грандіозною перемогою.

Українка була удостоєна звання найкращої атлетки планети в своїй дисципліні. Це сталося завдяки успіхам Марини на різних турнірах. Зокрема наша стрибунка була найсильнішою на етапі Діамантової ліги в Катарі, де стрибнула на 6 метрів 91 сантиметр.

"ШАХТАР" – "РЕАЛ" У ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ

Донецька команда 2020 року пробилася до напівфіналу Ліги Європи, проте більше запам'яталася виступом у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

"Гірники" втрапили до "групи смерті" з мадридським "Реалом", міланським "Інтером" та менхенгладбаською "Боруссією", де українцям відводили роль аутсайдера.

Однак уже в першому матчі "Шахтар", ослаблений спалахом коронавірусу, здобув історичну першу перемогу над "Реалом" – 2:3 в гостях. "Вершкові" розраховували на реванш у Києві, алей й тут "оранжево-чорні" були сильнішими – 2:0.

СТРИБКИ У ВИСОТУ ЗА УКРАЇНКАМИ

Наші спортсменки Ярослава Магучіх і Юлія Левченко можуть сміливо записати собі нинішній "рваний" сезон в актив. На двох поспіль етапах Діамантової ліги українки розігрували між собою "золото".

Цікаво, що обидва рази сильнішою була Магучіх. До того ж у Монако обидві взяли планку на висоті 1,98 м, але Левченко знадобилося більше спроб. А в Стокгольмі Ярослава здобула чисту перемогу, стрибнувши на два метри, тоді як її партнерка по збірній спинилася на тих таки 1,98.

ПОВЕРНЕННЯ "ДИНАМО" ДО ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

Напередодні старту нового сезону керівництво киян ухвалило революційне рішення – запросити в команду екстренера "Шахтаря" румуна Мірчу Луческу.

Цей хід був різко сприйнятий ультрас "біло-синіх", які повстали проти президента Ігоря Суркіса і самого тренера. Але розрахунок босів "Динамо" виправдав себе майже на 100%.

Через три з половиною роки віцечемпіони країни повернулися до Ліги чемпіонів, де в групі з "Ювентусом", "Барселоною" та "Ференцварошем" посіли третє місце і вийшли до плей-оф Ліги Європи. Це принесло динамівцям солідні преміальні в розмірі 35,5 мільйонів євро.