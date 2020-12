"Шахтар" поставив "Реал" на коліна, а українець став найсильнішою людиною у світі. Топ спортивних перемог країни-2020

Пандемія коронавірусу, що неабияк зіпсувала враження про 2020-й, відбилася буквально на всіх сферах життя. І спорт не став винятком. Через COVID-19 перенесли Олімпійські ігри і Євро-2020 з футболу, а безліч змагань зробили закритими для вболівальників. Але навіть ці корективи не завадили українським спортсменам "запалити" рік своїми перемогами.

Їхні результати перевершили всі очікування. Показово, що не тільки в індивідуальних видах спорту, але й у командних, де особливо запам'яталися перемоги збірної України з футболу та донецького "Шахтаря". Підтвердили свій високий клас зірка дзюдо Дарина Білодід і тенісистка Еліна Світоліна.

Підбиваючи підсумки року, що минає, OBOZREVATEL представляє добірку головних перемог України в спорті.

УКРАЇНА – ІСПАНІЯ В ЛІЗІ НАЦІЙ

13 жовтня на НСК "Олімпійський" відбулася історична подія. Національна футбольна команда в матчі Ліги націй сенсаційно обіграла іспанців – 1:0.

Першу перемогу над трикратними чемпіонами Європи "жовто-синім" приніс капітан київського "Динамо" Віктор Циганков.

Шкода, але цей успіх не дозволив українцям зберегти (на цю мить) прописку в дивізіоні А турніру через "кабінетну" поразку збірній Швейцарії, коли нашим присудили технічні 0:3 після рішення головлікаря Люцерна, який закрив команду на карантин.

БАСКЕТБОЛІСТИ ВИЙШЛИ НА ЧЄ

Українська збірна достроково забезпечила собі участь у Євробаскеті-2022, який приймуть Німеччина, Грузія, Італія і Чехія.

Команда Айнарса Багатскіса обіграла в так званій бульбашці в Словенії збірну Австрії – 70:67, і вийшла на першість континенту за два тури до завершення кваліфікаційного турніру.

УКРАЇНЕЦЬ – НАЙСИЛЬНІША ЛЮДИНА СВІТУ

24-річний киянин Олексій Новіков сенсаційно виграв World's Strongest Man 2020, який у середині листопада проходив в американській Флориді.

Українець став наймолодшим атлетом, який здобув титул найсильнішої людини планети. Він також установив рекорд у становій тязі, піднявши штангу вагою 537,5 кг.

ДВА ТИТУЛИ СВІТОЛІНОЇ

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна в зім'ятому через коронавірус сезоні все ж зуміла виграти два престижних турніри.

Перша ракетка країни на початку березня перемогла на змаганнях у мексиканському Монтерреї, а з відновленням сезону у вересні була найсильнішою в Страсбургу.

She 's the #AbiertoGNPSeguros champion! 🏆 @ElinaSvitolina clinches it over Bouzkova in a three hour thriller, 7-5, 4-6, 6-4. pic.twitter.com/SHVoJftDBJ