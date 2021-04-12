Українець Чумак про ЧЄ в Росії: відчував, що перебуваю на території ворожої країни

Український важкоатлет Дмитро Чумак зізнався, що відчував себе не в своїй тарілці під час тріумфального чемпіонату Європи в Москві.

В інтерв'ю виданню XSPORT він сказав, що бачив певну неприродність у посмішках людей, які прийшли поспостерігати за змаганнями. Наш співвітчизник також пояснив, чому в цій ситуації спорт не може залишатися поза політикою.

"Звичайно, приємно повертатися переможцем. Я не знаю чому, але відчував, що перебуваю на території ворожої країни. Про це можна сміливо говорити. Посмішки росіян мені виглядали неприродними. Тому приємно повернутися в свою країну і відчувати себе вдома. Можна говорити, що спорт поза політикою, напевно, коли все добре, коли не було військової агресії. А сказати, що спорт поза політикою хлопцям, яким руки-ноги повідривало, а їм по 25 років... Вони хочуть, щоб Росія не була агресором. Але сказати, що вони наші брати – складно, дуже складно. Хоча, звичайно, всі хочуть це чути і щоб так і було", – заявив Чумак.

Нагадаємо, що Дмитро виграв чемпіонат Європи у ваговій категорії до 109 кг, а Україна посіла перше місце в підсумковому заліку, завоювавши чотири золоті медалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після перемоги наш співвітчизник процитував слова групи "Ленінград" про згорілу Москву на своїй сторінці в Instagram, а потім пояснив свої дії.