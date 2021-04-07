У США застрелили колишнього бійця MMA

Колишнього бійця змішаних єдиноборств (MMA) 30-річного Тайлера Іста застрелили під час побутового конфлікту в американському штаті Нью-Мексико.

Згідно з інформацією видання MMAJunkie, поліція приїхала на місце злочину, отримавши дзвінок, у якому повідомлялося про домашнє насильство. За результатами розслідування стало відомо, що Іст завдав вогнепального поранення своїй дівчині під час конфлікту та виволік її на вулицю. Після цього в нього нібито вистрілив невідомий чоловік, який перебував у будинку.

Колишній боєць MMA помер на місці, а його подругу госпіталізували. Зараз її стан оцінюється як стабільний. Вбивця Іста нібито залишив місце події до приїзду поліції. Його особа ще не встановлена.

Відзначається, що раніше Тайлер неодноразово був притягнений до кримінальної відповідальності за різні правопорушення. Зокрема, його звинувачували у викраденні людей, нічній крадіжці зі зламом, побитті з обтяжливими обставинами і підкупі свідків.

Іст провів 21 бій на професійному рівні в період 2009 по 2016 рік і виграв 16 із них. Він був братом ексбійця UFC Коді Іста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії під час бійки вбили дворазового чемпіона з MMA Алана Хадзієва.