У Росії призерам турніру замість медалей повісили на шию сушки. Фотофакт

Призери дитячих змагань із самбо, які вiдбулися в підмосковній Каширi, замість золотих, срібних і бронзових медалей, отримали на шию бублики.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, представники оргкомітету турніру, який вiдбувся у понеділок, 12 квітня, не змогли підготувати звичайних або хоча б символічних шоколадних медалей, через що довелося використовувати сушки. Самбістам повісили їх на шию на звичайних нитках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня в російському Кірові під час дитячих змагань із легкої атлетики в легкоатлетичному манежі "Вересники" частина покрівлі звалилася на спортсменів. Інцидент зняв випадковий очевидець.

На відео видно, що обвал стався в той момент, коли по біговій доріжці пробігало кілька спортсменів. Накопичена на даху тала вода хлинула всередину приміщення.