У Росії на турнірі з MMA бійці побилися без команди рефері. Відео

Глядачі поєдинку між киргизом Рустамом Аманбаєвим і чеченським бійцем змішаних єдиноборств (MMA) Сайханом Джабраїловим на турнірі ACA Young Eagles 18 стали свідками вкрай незвичайного інциденту.

Як повідомляє видання Valetudo.ru, цей бій нічим не відрізнявся від інших протягом перших двох раундів, але перед третьою п'ятихвилинкою сталося незрозуміле. Рефері ще не встиг вивести всіх секундантів з октагону та викинути з настилу забутий рушник, а Аманбаєв і Джабраїлов вже вступили в сутичку, яка через кілька секунд закінчилася нокаутом у виконанні бійця з Киргизстану.

Його суперник не зміг продовжити поєдинок, тому рефері після наради з лікарем визнав бій таким, що не відбувся.

Відзначимо, що для Аманбаєва це протистояння могло стати третім у змішаних єдиноборствах. У двох попередніх поєдинках він по одному разу виграв і програв. Джабраїлов здобув шість перемог із восьми можливих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць MMA з Молдови Юрій Лапікус виграв поєдинок, відвернувшись від суперника.