СЕО Паріматч розповіла, чи готова Україна до запуску легального ринку грального бізнесу

"У запуску ринку все ще багато невідомих". СЕО Паріматч про те, чи готова Україна до запуску легального ринку грального бізнесу - інтерв'ю

"Ми перерахували 131,4 мільйона гривень. 108 мільйонів — бетінг і 23,4 — казино. Наразі — це майже 66% від усіх інвестицій, які держава отримала від галузі", - каже СЕО Паріматч Наталія Гілевич.

Українська Паріматч вже принесла в бюджет країни більше половини коштів від легалізації азартних ігор - 131,4 мільйона гривень. Українська дочка кіпрського холдингу, якій всього 1,5 року, відома в Україні вже багато років, перш за все, своїм меценатством. Вона вже отримала ліцензію для онлайн-казино і основну для себе ліцензію на букмекерську діяльність, але працювати на новому ринку поки так і не почала.

Про те, чому після легалізації грального бізнесу, він все ще гальмує, обсяги ринку і тих, хто визначає його долю, журналіст НВ Бізнес говорив з СЕО української Паріматч Наталією Гілевич. Для Гілевич це перше інтерв'ю в статусі гендиректора бетінгової компанії. В гральний бізнес вона потрапила після 13 років роботи в Баядера Груп — одному з найбільших алкогольних холдингів Східної Європи, де Гілевич займалася маркетинговою стратегією компанії.

Досьє. Наталя Гілевич в холдингу Parimatch з 2018 року. В гральний бізнес потрапила після 13 років роботи в Баядера Груп — одному з найбільших алкогольних холдингів Східної Європи, в якому Гілевич займалася маркетинговою стратегією компанії та розвивала ряд вітчизняних брендів. До того, як очолити українську Паріматч, в букмекерському холдингу Гілевич працювала на позиції СМО. Саме при ній амбасадором бренду став Конор МакГрегор, з'явився ряд меценатських спортивних проектів в Україні. Генеральним директором ТОВ "Паріматч" Наталія Гілевич стала в серпні 2020 року.

— Крім бетінгу (букмекерські ставки на спорт — ред.), Ви отримали також ліцензію на онлайн-казино. Навіщо, якщо для вас це не ключовий напрямок?

— Спочатку компанія створювалася саме з ухилом на бетінг. Все починалося зі спорту і розвиток тривав саме в спорті. Ми в цьому експерти і, звісно, що саме тут наша точка опори. У нас є досвід в інших країнах (Кіпр, Казахстан, Білорусь), який ми посилювали останні роки. Експертизу будемо брати, зокрема, звідти.

Онлайн-казино — це логічне розширення. Воно нам необхідне для того, щоб утримувати споживача і давати йому ширший спектр послуг. Сьогодні в супермаркет приходять не тільки за хлібом. Те, що вимагає ринок, те, чого хоче споживач — те ми і зобов'язані йому надавати.

— Ви погодилися на інтерв'ю лише після того, як отримали необхідні ліцензії. Чому так?

— Тому що дуже багато невідомих. Фактори змінюються щотижня, і те, що було актуальним вчора, сьогодні вже може не мати сенсу. Тому ми вирішили дочекатися першого вирішального кроку. Ним стало отримання ліцензій.

— Зараз невідомих менше?

— Їх менше, але вони залишаються: неврегульоване податкове навантаження, питання фінансового моніторингу, немає остаточного розуміння щодо сертифікації грального обладнання, внаслідок чого питання запуску відкладається.

— При цьому ви вже оплатили ліцензії.

— Так. Ми перерахували 131,4 мільйона гривень. 108 мільйонів — бетінг і 23,4 — казино. Наразі — це майже 66% від усіх інвестицій, які держава отримала від галузі.

— Практично кожна бетінгова компанія певним чином підтримує спорт — клуби, організації, турніри. Якщо вас, скажімо так, виручив кіберспорт, чи збираєтеся розвивати партнерство в цьому напрямку?

— Кіберспорт — досить широка і цікава тема. У компанії виділений напрям із сильною командою фахівців, які успішно розвивають цю категорію в рамках всього холдингу. Апетити у нас є, плани є, але поки розкривати їх не готові.

Якщо ж говорити про класичний спорт, то ми не зупинялися, спонсорство продовжуватиме перебувати в основному фокусі розвитку. Ми ретельно вибираємо тих, з ким співпрацювати і кого підтримувати. Якщо між партнерами "з'являється хімія", ми готові залучатися і допомагати. На жаль, в Україні сьогодні слабо розвинений спортивний маркетинг і спортивний менеджмент і там, де ми можемо допомогти партнеру (розповісти, як і що правильно зробити), ми допомагаємо. Але, знову-таки, це в рамках спонсорства.

Ми впевнені, що через комунікацію в особі наших спонсорів та амбасадорів ставлення до цієї категорії буде змінюватися: бетінг — це складова емоція спорту і новий вид розваги. Виводити в позитив критичні погляди суспільства нам допоможуть конкретні справи, і велику роль відіграватиме меценатство.

— Чому ви використовуєте саме термін "меценатство"?

— Реальних спортивних продуктів в Україні, які можна назвати бізнесом, — одиниці. Тому вся наша підтримка спорту ближче до меценатства. На жаль, сьогодні ми не можемо від українського спортивного продукту отримати те, що надають європейські та американські бренди.

Компанія підтримує спорт, усвідомлюючи, що цей непростий і тривалий шлях формування цілої галузі видасть плоди в майбутньому.