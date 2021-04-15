Що приготував турнір Dota Pro Circuit 2 021

13 квітня стартував другий сезон Dota Pro Circuit 2021. У ньому зіграють 16 команд з шести регіонів - СНД, Європи, Китаю, Південно-Східної Азії, Північної та Південної Америки. Кращі команди світу битимуться за призовий фонд, очки DPC і слоти на майбутньому мейджорі (дата і місце проведення поки не анонсовані).

Провідний кіберспортивний букмекер, компанія Parimatch, як завжди, не тільки пропонує фанатам стежити за ходом турніру, а й надає можливість робити власні прогнози на результат матчів. Турнір тільки розпочався, і попереду ще дуже багато цікавих протистоянь.

Відзначимо, що призовий фонд перших дивізіонів у всіх регіонах складе $ 205 тисяч і 1 150 очок DPC. В других дивізіонах учасники розіграють по $ 75 тис.

Особливу увагу вболівальників сьогодні привертають Virtus.pro, які програли Thunder Predator з рахунком 2:0 на ONE Esports Singapore Major 2021. Та й самі перуанці після тієї перемоги теж стали більш цікаві глядачам. Найближчим суперникам Virtus.pro не позаздриш, команда буде намагатися реабілітуватися за невдачу на мейджорі, де вона зацняла лише восьме місце. 15 квітня команда зустрінеться з AS Monaco Gambit і багато хто чекає, що це буде впевнена перемога Virtus.pro (67% на успіх за оцінками Parimatch).

Не можна і не відзначити дебют Романа RAMZES666 Кушнарьова за Natus Vincere, він грає замість Віктора GeneRaL НІГРІН. У першому матчі (16 квітня) NAVI належить зіграти з Team Spirit, яка непогано зарекомендувала себе в першому сезоні. Втім, головним претендентом на перемогу все одно залишаються Natus Vincere (з ймовірністю 57%).