Російського бійця MMA нокаутували за 73 секунди в чемпіонському бою. Відео

Російський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Тимофій Настюхін не зміг відібрати чемпіонський титул в легкій вазі у сінгапурця Крістіана Лі на турнірі ONE on TNT 2.

Супернику спортсмена з РФ вдався різкий контратакувальний удар наприкінці першої хвилини, після якого росіянин впав на коліна. Настюхін щосили намагався піднятися на ноги, але Лі обхопив його лівою рукою і почав потужно бити по корпусу та голові правою, позбавивши Тимофія шансів на продовження бою.

Після 14 ударів рефері вирішив зупинити поєдинок і присудити представнику Сінгапуру перемогу технічним нокаутом. Це сталося через 73 секунди після старту протистояння.

Коментуючи перемогу, Крістіан заявив, що цей бій був найважливішим в його кар'єрі, оскільки незабаром у нього має народитися донька. Свій тріумф він присвятив їй.

22-річний сінгапурець виграв 15 поєдинків на професійному рівні та програв 3. Що стосується Настюхіна, то для нього ця поразка стала 5-ю в кар'єрі. На його рахунку також 14 перемог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на турнірі ONE on TNT 1 боєць MMA з Молдови Юрій Лапікус виграв бій, відвернувшись від суперника.