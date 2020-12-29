Російський сумоїст із Книги рекордів Гіннесса помер у 21 рік

Михайло Морозов Інші види спорту 11:59, 29.12.2020

Російський сумоїст Джамбулат Хатохов, який потрапив до Книги рекордів Гіннесса, помер у 21 рік.

На своїй сторінці в Instagram президент федерації сумо і мас-реслінгу в Кабардино-Балкарській Республіці Бетал Губжев повідомив цю інформацію і висловив співчуття його рідним і близьким. Причина смерті не уточнюється.

"Пішов з життя рекордсмен Книги рекордів Гіннесса, перший сумоїст Кабардино-Балкарської Республіки Джамбулат Хатохов. Співчуваю рідним і близьким", – написав Губжев.

Бетал Губжев повідомив про смерть Хатохова
Instagram Бетала Губжева

У 2003 році, коли Хатохову було 3,5 роки, його внесли до Книги рекордів Гіннесса як найбільшого і найсильнішого хлопчика в цьому віці. Тоді він важив 48 кілограмів і мав 32-й розмір ноги. У 9 років його вага становила близько 147 кг, а в 17 – 230 кг. Перед повноліттям Джамбулат схуд до 176 кг.

Згідно з інформацією видання "Комсомольская правда", йому вдалося це завдяки жорсткому контролю тренера, який стежив за кожною порцією їжі, яку вживає Хатохов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11-кратний чемпіон світу з боротьби помер у Харкові від коронавірусу.

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