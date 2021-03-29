Порьє оголосив дату третього бою з МакГрегором

Американський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Дастін Порьє на своїй сторінці в Twitter повідомив, що свій наступний поєдинок він проведе 10 липня, коли відбудеться 264-й номерний турнір Абсолютного бійцівського чемпонату (UFC).

У себе в соціальній мережі він вказав дату і поставив поряд з нею значок діаманта (його прізвисько).

Нагадаємо, що раніше глава UFC Дейна Уайт заявив, що Конор МакГрегор і Порьє ведуть переговори про проведення третього поєдинку. За його словами, ірландець хоче якомога раніше зустрітися зі своїм суперником.

Спочатку очікувалося, що їхній реванш відбудеться в травні, але бійцям дали час обговорити всі деталі контракту на поєдинок.

Зараз рахунок в їхній особистій серії нічийний – 1: 1. Конор виграв перший бій, який відбувся в 2014 році, нокаутувавши Дастіна вже в першому раунді, тому вважався фаворитом і в повторному протистоянні. У січні на UFC 257 Порье взяв реванш, достроково перемігши у другій п'ятихвилинці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер росіянина Хабіба Нурмагомедова Хав'єр Мендес назвав головну помилку команди МакГрегора в поєдинку з американцем.