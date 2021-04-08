Поліція розкрила причину ДТП за участю Тайгера Вудса

Причиною ДТП за участю легендарного гольфіста Тайгера Вудса стало порушення ним правил дорожнього руху.

Як повідомляє видання Sports Illustrated, автомобіль спортсмена рухався зі швидкістю 84-87 миль/год (135-140 км/год) за встановленого обмеження в 45 миль/год (близько 72 км/год).

"Основною причиною ДТП в цьому випадку став рух зі швидкістю, яка є небезпечною для дорожніх умов і не дає можливості зробити поворот. На початку ділянки, на якій сталася аварія, автомобіль Вудса їхав зі швидкістю 135-140 км/год, а в момент зіткнення з деревом вона становила близько 120 км/год. Транспортний засіб був у справному стані", – заявив представник поліцейського департаменту Лос-Анджелеса Алекс Віллануева.

Він також зазначив, що його колеги не знайшли передумов для проведення тесту на наявність алкоголю в крові Вудса та не намагалися отримати ордер на аналіз його телефонних дзвінків, щоб перевірити, чи не відволікався гольфіст у момент ДТП.

Згідно з інформацією, отриманою з "чорного ящика" автомобіля, спортсмен не натискав на педаль гальма перед зіткненням. Передбачається, що він переплутав її з педаллю газу. Поліція не стала висувати йому будь-які звинувачення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вудс потрапив в аварію 23 лютого. В результаті зіткнення гольфіст отримав множинні переломи ніг. Пізніше лікар Тайгера розповів про його стан.