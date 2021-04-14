Підраховано, скільки медалей візьме Україна на Олімпіаді в Токіо

Компанія Gracenote, яка займається збором і обробкою даних, спрогнозувала місце України і кількість медалей на Літніх Олімпійських іграх 2020 року в Токіо.

Аналітики впевнені, що "синьо-жовта" команда посяде 15-й рядок у підсумковому медальному заліку. За прогнозом статистиків Україна добуде 21 нагороду: 6 золотих, 7 срібних і 8 бронзових.

Місця з 1-го по 10-те

Прогнозований медальний залік Gracenote

Очікується, що лідерами рейтингу можуть стати американці, яким спрогнозували 114 медалей, зокрема 43 золоті. На другому місці, згідно з прогнозом, будуть розташовуватися спортсмени з Китаю з 38 золотими медалями (85 у сумі). Команда Олімпійського комітету Росії посяде третє місце за загальною кількістю нагород, завоювавши 73 медалі, 23 з яких золоті.

Спочатку XXXII літні Олімпійські ігри повинні були пройти в Токіо в 2020 році, але через пандемію коронавiрусної інфекції їх перенесли на рік пізніше.

Старт ОІ заплановано на 23 липня 2021 року. Церемонія закриття відбудеться 8 серпня.

20 березня уряд Японії вирішив провести літні Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо без іноземних глядачів.