Олімпійський чемпіон моторошно впав під час стрибка з трампліна. Відео

Максим Іншаков Інші види спорту 18:31, 25.03.2021 Оновлено: 19:06, 25.03.2021

Олімпійський чемпіон зі стрибків із трампліну Даніель-Андре Танде знепритомнів після страшного падіння під час розминки на етапі Кубку світу в Планіці, Словенія.

27-річний норвежець під час стрибка втратив рівновагу, після чого впав у сніг, пролетівши 78 метрів вниз по схилу. Медична бригада, що чергувала, надала спортсмену першу допомогу на місці. Потім Танде вертольотом був доправлений у лікарню столиці країни Любляну. За попередніми даними, його стан стабільний, загрози життю немає.

Даніель-Андре є чотириразовим чемпіоном світу з польотів на лижах із трампліну. Чемпіон Олімпійських ігор 2018 у командних змаганнях.

Дебютував у Кубку світу на польотних змаганнях в австрійському Бад-Міттерндорфі 11 січня 2014 року, де посів 31 місце. Через місяць Танде увійшов до складу своєї збірної на Олімпійські ігри в Сочі, але так як він був слабкою ланкою в команді, виступити в офіційних змаганнях норвежцю не вдалося.

Першу перемогу на Кубку світу Танде здобув 22 листопада 2015 року, на старті сезону, в Клінгенталі, Німеччина.

Даніель-Андре Танде

У січні 2016 року на чемпіонаті світу з польотів на гігантському трампліні в австрійському Бад-Міттендорфi у складі команди Норвегії стрибун виграв золоту медаль. Через місяць встановив рекорд дальності польоту на модернізованому трампліні в Куопіо (136 метрів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дворазова чемпіонка світу зі стрибків із трампліну Юліане Зейфарт повністю роздяглася для журналу Playboy напередодні старту чергової першості планети.

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