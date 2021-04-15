Олімпіади-2020: перші українські учасники отримали вакцину від COVID-19. Відео

16 членів олімпійської збірної України, які візьмуть участь в Іграх-2020 в Токіо, вакцинувалися проти коронавірусу.

Вони стали першими з числа тих, хто веде підготовку до ОІ, які пройшли цю процедуру. Тренери, інструктори і лікарі отримали уколи препаратом CoronaVac 15 квітня. Серед вакцинованих були олімпійський чемпіон Пекіна-2008 Олександр Петрів, віцечемпіон Ріо 2016 Сергій-Куліш, чемпіон світу зі стрільби з пневматичного пістолета Павло Коростильов.

Як зазначив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, для олімпійців зарезервовано 1500 доз препарату. "Сьогодні ми розпочинаємо вакцинацію спортсменів, які готуються до Олімпійських Ігор в Токіо. Для нас здоров'я наших спортсменів дуже важливе, тому що вони повинні спокійно готуватися. Ми отримали лист, в якому говориться, що спортсменам не обов'язково бути щепленими. Але ми вважаємо, що потрібно вакцинуватися, аби не було ризиків заразитися перед змаганнями", – сказав глава відомства.

Також захід відвідав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, який наголосив на важливості вакцинації.

Нагадаємо, Олімпіади-2020 пройде в Токіо з 23 липня по 8 серпня цього року. Раніше вона була перенесена на рік через пандемію COVID-19, але назву турніру було збережено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, що в березні першими серед українських спортсменів вакцинувалися баскетболісти клубу "СумДУ".