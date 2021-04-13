Оксана Баюл розповіла про підлість росіян

Знаменита українська олімпійська чемпіонка Ігр 1994 року в Ліллехаммері Оксана Баюл зізналася, що росіяни після відмови дати інтерв'ю стали робити їй невеликі підлості в інтернеті.

Під час прямого ефіру в Instagram колишня фігуристка розповіла про всі деталі скандальної ситуації, яка склалася в її житті.

"Мені подзвонили з Росії, я сказала "Ні", і після цього все, що я починала виставляти на своїх сторінках, вони почали це все перекручувати і виставляти мене в негативному світлі. Навіщо їм це треба, я гадки не маю. Зробили якесь листування зі старих газет, журналів, згадують те, що було 20 років тому. Якісь речі незрозумілі", – заявила Оксана.

Баюл не залишалося нічого іншого, як відповідати.

"Якщо мене атакують, я не буду сидіти із закритим ротом і нічого не говорити. Я почала говорити. Але в підсумку виходить так, що стає все гірше, і гірше, і гірше", – підсумувала українка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Баюл заявила, що російська чемпіонка світу з фігурного катання Аліна Загiтова запозичила її ідею щодо костюма.