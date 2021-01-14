Мак-Ґреґор: зараз Хабіб схожий на маленького жирного слона

Ірландський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Конор Мак-Ґреґор розкритикував фізичну форму Хабіба Нурмагомедова перед останнім боєм росіянина проти Джастіна Гетжі.

На думку ірландця, спортсмен із РФ мав вигляд "жирного слона". Мак-Ґреґор вважає, що Хабіб не вклався у вагу перед поєдинком проти американця.

"Він наче слон. Зараз він схожий на маленького жирного слона. Він чудово проводить час... Не думаю, що він дістав вагу перед своїм останнім боєм. Усе його зважування видавалося дивним, дуже незвичайна поведінка на вагах", – цитує слова ірландця видання XSPORT.

Нагадаємо, що раніше Конор оголосив про своє повернення в октагон заради реваншу проти Дастіна Пор'є, який відбудеться на так званому Бійцівському острові в Абу-Дабі 23 січня. Спортивні аналітики визначили фаворита цього поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий YouTube-блогер Джейк Пол, на сторінку якого підписалися 20 млн осіб, викликав Мак-Ґреґора на бій та образив його дружину Ді Девлін.