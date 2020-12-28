Мак-Ґреґор – Пор'є: букмекери дали прогноз на головний бій UFC 257

Ірландець Конор Мак-Ґреґор (22-4) вважається фаворитом поєдинку проти американця Дастіна Пор'є в головній події шоу Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) – UFC 257.

Вечір змішаних єдиноборств заплановано на 23 січня наступного року на так званому Бійцівському острові в Абу-Дабі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Мак-Ґреґор – Пор'є. Орієнтовний початок – о 23:45 за київським часом.

Аналітики вже почали приймати ставки на бій-повернення Конора. Коефіцієнт на його перемогу 1,44. А котування на успіх американця досягають рівня 2,75. До того ж експерти не мають сумнівів у тому, що поєдинок завершиться достроково. На відповідну подію пропонується показник 1,20.

Зазначимо, що цей поєдинок стане другим у протистоянні Мак-Ґреґора і Пор'є. Уперше бійці зустрілися в червні 2014 року, коли перемогу в середині першого раунду технічним нокаутом здобув Конор.

Останній бій в UFC ірландець провів у січні цього року, коли за 40 секунд нокаутував Дональда Серроне.

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