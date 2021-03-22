Хабіб стане тренером ексчемпіона UFC

Російський ексбоєць змішаних єдиноборств (MMA) Хабіб Нурмагомедов висловив бажання тренувати колишнього чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у середній вазі Люка Рокхолда.

Як повідомляє видання TMZ, американець займався зі спортсменом з РФ протягом довгих років, а зараз Хабіб остаточно вирішив завершити кар'єру і спробувати проявити себе в новому амплуа. Нурмагомедов і Люк на тиждень відправляться в Лас-Вегас, після чого останній дасть остаточну відповідь росіянину.

"Хабіб серйозно задумався про роль тренера. Він хоче зробити великий внесок у моє повернення. Нурмагомедов зібрався боротися за титул "Найкращого тренера року". Він хоче стати наступною великою фігурою у цій справі, піти по стопах свого батька. Я думаю, що Хабіб готовий до цього", – розповів Рокхолд.

Відзначимо, що востаннє американець виходив в октагон в липні 2019 року, коли програв Яну Блаховічу нокаутом у другому раунді. На його рахунку 16 перемог і 5 поразок у змішаних єдиноборствах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава UFC Дейна Уайт назвав протистояння, в якому буде розіграний титул чемпіона промоушена в легкій вазі. Раніше цей пояс належав Хабібу.