Хабіб стане тренером ексчемпіона UFC

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Інші види спорту
2,4 т.
Хабіб Нурмагомедов

Російський ексбоєць змішаних єдиноборств (MMA) Хабіб Нурмагомедов висловив бажання тренувати колишнього чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у середній вазі Люка Рокхолда.

Як повідомляє видання TMZ, американець займався зі спортсменом з РФ протягом довгих років, а зараз Хабіб остаточно вирішив завершити кар'єру і спробувати проявити себе в новому амплуа. Нурмагомедов і Люк на тиждень відправляться в Лас-Вегас, після чого останній дасть остаточну відповідь росіянину.

"Хабіб серйозно задумався про роль тренера. Він хоче зробити великий внесок у моє повернення. Нурмагомедов зібрався боротися за титул "Найкращого тренера року". Він хоче стати наступною великою фігурою у цій справі, піти по стопах свого батька. Я думаю, що Хабіб готовий до цього", – розповів Рокхолд.

Відзначимо, що востаннє американець виходив в октагон в липні 2019 року, коли програв Яну Блаховічу нокаутом у другому раунді. На його рахунку 16 перемог і 5 поразок у змішаних єдиноборствах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава UFC Дейна Уайт назвав протистояння, в якому буде розіграний титул чемпіона промоушена в легкій вазі. Раніше цей пояс належав Хабібу.

UFCХабiб Нурмагомедов