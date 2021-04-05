Еквадорський кікбоксер помер після жорстокого нокауту. Момент смертельного удару потрапив на відео

Еквадорський кікбоксер Хоель Кауаскі помер після бою національного кубкового турніру.

25-річний спортсмен опинився в глибокому нокауті, отримавши удар у скроню під час бою. Хайкік був настільки сильним, що захисний шолом не врятував. За даними журналіста Альберто Астудільо, у Кауаскі стався крововилив у мозок. Прямо з настилу рингу кікбоксера було доставлено до лікарні.

Лікарі п'ять днів боролися за життя бійця, однак, зрештою, було ухвалено рішення від'єднати його від систем підтримки життєдіяльності. Смертельний удар суперника Кауаскі було зафіксовано на відео. У ролику видно, як Хоель звалився на настил рингу, схопився за голову, а потім знепритомнів.

Lamento informar que el deportista de los registros de Imbabura, Joel Cahuasqui acaba de fallecer, según informan allegados.

El deportista tuvo una hemorragía del tallo cerebral tras combate celebrado en el Campeonato Copa del Pacífico y Selectivo Nacional de KickBoxing 🥋🇪🇨 pic.twitter.com/DWqrais7ff - Alberto Astudillo B. (@AVAstudillo) April 2, 2021

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий британський боксер Карл Фремптон програв нокаутом у чемпіонському бою і завершив кар'єру.