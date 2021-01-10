Британський силач підняв штангу з чотирма дівчатами. Відео

32-річний британський силовий екстремал Едді Холл продемонстрував вражаючий трюк на одному зі своїх тренувань.

Колишній володар титулу "Найсильніша людина світу" зміг вичавити штангу, на якій висіло чотири дівчини.

Відзначимо, що це тренування відбулося в рамках підготовки до боксерського поєдинку проти іншого силового екстремала – ісландця Хафтора Бйорнссона.

На відео видно, як Холл перед захопленим натовпом легко робить три повторення з важким снарядом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 листопада 24-річний українець Олексій Новиков став володарем титулу найсильнішої людини планети у 2020 році.