Борця, який кинув виклик Усику, звільнило з роботи "проросійське керівництво за підтримку України"

Бронзовий призер чемпіонату світу з вільної боротьби Богдан Грицай, який здобув велику популярність після відповіді боксеру Олександрові Усику на його "диванних експертів", пояснив, чому його звільнили 11 січня з посади викладача Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного в Києві.

За словами 25-річного Грицая, він поплатився за свою проукраїнську позицію. Богдан заявив, що його з другом Дмитром Несвятипаскою вигнали з політичних мотивів, нібито за прогули, не давши ознайомитися навіть із протоколом. Спортсмени ж справно ходили на роботу.

"Ми постійно підтримували військових, Україну. Ми не угодні. Ми виховували в наших спортсменах українську позицію. Новому керівництву вона не потрібна. До адміністрації зайшли проросійські люди. Катаються постійно в Москву. Їм сказали, що від нас потрібно позбутися. Їм плювати на закон", – цитує Грицая Tribuna.com.

Володар "бронзи" ЧС упевнений, що нове керівництво рейдерським способом захопило коледж і він зараз під цілодобовим наглядом невідомих людей у чорному

"Ми також просили забрати свій інвентар, який ми купували за власні гроші, там приблизно 10 тисяч доларів. Вони нам його не віддали і віддавати не будуть. Сказали, щоб подавали в суд", – зазначив Грицай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше викладачі та студенти Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного в Києві заявили про захоплення ліцею на користь Національного університету фізичного виховання і спорту (НУФВіС) України.

Студенти і викладачі Олімпійського коледжу влаштували бійку з поліцією під час роботи на території навчального закладу ліквідаційної комісії.

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