Автобус зі збірною Росії з лижних гонок упав в озеро

Збірна Росії з лижних гонок потрапила в серйозну ДТП бiля швейцарського кордону на шляху до Лівіньо. Постраждали п'ятеро членів команди і водій, повідомляє blick.ch.

Аварія сталася прямо за швейцарським прикордонним переходом у вівторок посеред ночі. Приблизно о першій годині мікроавтобус команди занесло на повороті на крижаній дорозі вздовж водосховища. Автомобіль розвернуло – і він упав із крутого обриву в озеро, застрягши в льоду. Чоловіки змогли вибратися й набрати номер служби екстреної допомоги.

В одного з пасажирів струс мозку й легка травма голови. Від госпіталізації вони відмовилися.

Як повідомив в інтерв'ю Р-спорт старший тренер російської збірної Юрій Бородавко, у машині була тільки сервісна бригада, спортсменів не було.

Росіяни прибули в Цюрих у понеділок увечері й поїхали на мікроавтобусі в бік Лівіньо до готелю "Америка". Команда готується до "Тур де Скі", який пройде з 1 по 10 січня в Швейцарії та Італії. Перший етап відбудеться у швейцарському Валь-Мюстаїр.

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