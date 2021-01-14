Штурм Капітолію: американського олімпійського чемпіона судитимуть

Дворазового переможця Олімпійських ігор американського плавця Кліта Келлера звинуватили у захопленні Капітолію разом з іншими прихильниками президента США Дональда Трампа 6 січня.

Як повідомляє видання The Guardian, його будуть судити за те, що він свідомо увійшов та залишався на закритій території та створював перешкоди роботі співробітників правоохоронних органів.

Його вдалося ідентифікувати після того, як у мережі з'явилися відео штурму будівлі, в якому засідає Конгрес США. На ньому поліція намагається відтіснити до виходу спортсмена, одягненого у форму олімпійської збірної своєї країни, та інших учасників протесту. Сам Келлер не здійснює жодних насильницьких дій.

Кліт завоював перемогу на Олімпійських іграх 2004 і 2008 років в естафетах з плавання кролем. Тоді його партнером по команді був рекордсмен ОІ за кількістю золотих медалей Майкл Фелпс.

Нагадаємо, що 6 січня Джозефа Байдена мали офіційно оголосити новим лідером країни за підсумками президентських виборів. Під час засідання Конгресу прихильники Трампа проводили масовий протест у Вашингтоні і в якийсь момент рушили в бік Капітолію, щоб перешкодити цій процедурі. Вони зуміли прорватися в будівлю і влаштувати там заворушення, які закінчилися чотирма смертями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня члени Палати представників Конгресу оголосили імпічмент Трампу. Він став першим президентом в історії США, який зіткнувся з цим двічі.