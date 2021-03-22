Американський боєць UFC нокаутував суперника на останній секунді бою. Відео

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Інші види спорту
8,8 т.
Грант Доусон (праворуч) став переможцем бою

Американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Грант Доусон (17-1-0) здобув дострокову перемогу над Леонардо Сантосом (18-5-1), нокаутувавши свого суперника на останній секунді бою, який пройшов в андеркарті турніру UFC Vegas 22.

До кінця третього раунду залишалося менш ніж 15 секунд, коли бразилець дозволив своєму суперникові підвестися на ноги та пропустив потужний удар у голову. Він перестав захищатися й дозволив Доусону ще кілька разів вдарити себе кулаком.

Суддя поєдинку не став чекати, поки пролунає фінальна сирена, і зупинив поєдинок за секунду до неї.

Відзначимо, що для Сантоса ця поразка стала першою в UFC. Востаннє він програвав бій у змішаних єдиноборствах ще у травні 2009 року.

Що стосується американця, то він потрапив у промоушен завдяки участі в шоу Dana White's Tuesday Night Contender Series. Для нього ця перемога стала п'ятою поспіль в UFC.

Як повідомляв OBOZREVATEL, литовська дівчина-боєць Юлія Столяренко знепритомніла на зважуванні перед поєдинком. Бій було скасовано.

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