Американський боєць UFC нокаутував суперника на останній секунді бою. Відео

Американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Грант Доусон (17-1-0) здобув дострокову перемогу над Леонардо Сантосом (18-5-1), нокаутувавши свого суперника на останній секунді бою, який пройшов в андеркарті турніру UFC Vegas 22.

До кінця третього раунду залишалося менш ніж 15 секунд, коли бразилець дозволив своєму суперникові підвестися на ноги та пропустив потужний удар у голову. Він перестав захищатися й дозволив Доусону ще кілька разів вдарити себе кулаком.

Суддя поєдинку не став чекати, поки пролунає фінальна сирена, і зупинив поєдинок за секунду до неї.

Відзначимо, що для Сантоса ця поразка стала першою в UFC. Востаннє він програвав бій у змішаних єдиноборствах ще у травні 2009 року.

Що стосується американця, то він потрапив у промоушен завдяки участі в шоу Dana White's Tuesday Night Contender Series. Для нього ця перемога стала п'ятою поспіль в UFC.

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