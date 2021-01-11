80% японців виступили проти Олімпіади в Токіо в 2021 році

Близько 80% японців виступають проти проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор 2021 року в Токіо через рекордне зростання кількості заражених коронавірусом у країні.

Згідно з результатами телефонного опитування від видання Kyodo News, 35,3% людей хочуть повного скасування Олімпіади, а ще 44,8% вважають, що потрібно знову її перенести. Такі настрої з'явилися в суспільстві після того, як у Токіо і трьох інших сусідніх префектурах був повторно введений повний локдаун.

Відзначимо, що в країні знайшли так званий "бразильський" штам COVID-19. Він відрізняється від мутацій, які раніше були виявлені у Великобританії і ПАР. Вперше його виявили 2 січня в чотирьох туристів із Бразилії.

За весь час в Японії було виявлено понад 280 тисяч випадків захворювання і майже чотири тисячі смертей.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу Олімпіаду-2020 було перенесено на 2021 рік. Вона запланована на 23 липня - 8 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійські спортсмени слідом за росіянами можуть поїхати на ОІ в Токіо без прапора і гімну.