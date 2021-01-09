Росія встановила антирекорд на КС із біатлону: спортивні підсумки 8 січня
Збірна Росії на Кубку світу з біатлону оновила антирекорд, а Ломаченка назвали дурним через висловлювання про бій з Лопесом.
Крім того, дружина динамівця Олега Гусєва розмістила спокусливе фото в бікіні та викликала "вау" в мережі.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 8 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такi матеріали:
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