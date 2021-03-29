PokerMatch і The GAME провели унікальний інтелектуально-покерний турнір

Перший в історії турнір покеристів і ерудитів зібрав більше тисячі учасників.

Спортивний покер уже давно визнаний одним з інтелектуальних видів спорту. Ще один раз переконатись у цьому змогли учасники та вболівальники незвичайного турніру, що відбувся минулими вихідними.

27 і 28 березня лідер світового покеру PokerMatch і платформа інтелектуальних розваг The GАME провели спільний івент The GAME IV, в якому кожний учасник міг продемонструвати свою ерудицію, а потім сяйнути покерною майстерністю в спеціальному турнірі з призовим фондом 100 000 гривень.

Інтелектуальний етап зібрав 1 089 гравців, до яких із задоволенням приєдналася амбасадор PokerMatch Ольга Єрмольчева. Змагання транслювалися в прямому ефірі, а The GAME IV замахнулися на рекорд для Книги рекордів Гіннесса в якості наймасовішої інтелектуальної онлайн-гри у світі!

Протягом гри конкурсанти змагалися між собою, і багатьом із них вдалося продемонструвати глибокі знання в різних сферах, конвертувавши правильні відповіді в турнірні фішки. У другий етап івенту пройшли 842 спортсмени, які, врешті-решт, і розіграли головний приз.

Володарями солідних винагород стали 100 учасників, а перше місце дісталося Василеві Васьківу. Він заробив 23 500 гривень, а також отримав почесний чемпіонський трофей. Його найближчі переслідувачі казахстанський гравець Ніязбек Ахметов та Віктор Костенко поповнили рахунки на 13 000 і 7 500 призових гривень відповідно.

Окрім гарячої підтримки від глядачів, The GAME IV отримав безліч позитивних відгуків. Задоволені проєктом залишилися також його організатори:

"Це були насичені два тижні передігрової підготовки і, власне кажучи, вихідні з інтелектуальним та покерним етапами, – говорить керівник TheGAME Анатолій Усенко. – Для нас така тісна колаборація з покером на наших щорічних іграх уперше, та цей формат органічно поєднав обидві гри, порадувавши всіх учасників.

Мої вітання переможцям, призерам, а також велика подяка всім, хто з нами зіграв і доклався до організації. І, ясна річ, подяка PokerMatch за захопливе співробітництво, завдяки якому цей захід вийшов таким позитивним і пам’ятним".

Директор із маркетингу PokerMatch Ігор Теребінов переконаний, що такі проєкти триватимуть і в майбутньому.

"PokerMatch вітає розвиток інтелектуальних ігор у нашій країні та привернення уваги аудиторії до таких ігор. Для нас подібні колаборації – це можливість створити для учасників атмосферу справжнього інтелектуального змагання, спортивного духу. Надважливо це зараз, у період обмеженого доступу до спортивних змагань офлайн. Покер – це спорт, і наша місія – залучати людей до улюбленого інтелектуального спорту".

Незважаючи на те, що рекорд Гіннесса цього разу встояв, популярність проєкту викликала величезний інтерес любителів інтелектуальних дисциплін. Очевидно, що майбутнє індустрії онлайн-розваг у надійних руках, і нам варто очікувати нових цікавих проєктів від PokerMatch та їхніх партнерів.