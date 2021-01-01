Ломаченко назвав ім'я свого наступного "суперника": спортивні підсумки 31 грудня
Ломаченко розкрив ім'я боксера, з яким хотів би провести наступний бій, а в Японії боєць ММА після невдалої атаки встромився в канати рингу.
Крім того, помер скандальний тренер "Манчестер Юнайтед" і "Челсі" і дружина капітана "Динамо" похвалилася шикарним тілом в бікіні.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 31 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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В Японії боєць ММА після невдалої атаки встромився в канати рингу. Відео
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Дружина капітана "Динамо" похвалилася шикарним тілом в бікіні. Фотофакт
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