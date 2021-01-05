Росія розгромно програла Канаді в півфіналі МЧС із хокею

Молодіжна збірна Росії з хокею розгромно програла Канаді в півфіналі чемпіонату світу до 20 років з результатом 0:5.

Рахунок був відкритий вже на першій хвилині поєдинку завдяки точному удару Алекса Ньюхука. В динаміці не було помітно, що шайба побувала в сітці голкіпера Ярослава Аскарова, однак після повтору взяття воріт було зараховано. До першої перерви господарям майданчика вдалося відзначитися ще двічі зусиллями Коннора Макмайкла та Коула Перфетті.

У двох наступних періодах канадці забили ще по одному голу і спокійно довели справу до перемоги. Відзначимо, що в другій двадцятихвилинці росіяни все ж зуміли один раз пробити голкіпера суперників, але після відеоперегляду шайба була скасована через офсайд.

У вирішальному матчі Канада прийме збірну США на арені "Роджерс Плейс" в Едмонтоні. Фінал турніру повинен відбутися в ніч з 5 на 6 січня. У поєдинку за третє місце Росія зустрінеться з Фінляндією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше організатори турніру помилилися з графікою і перейменували команду з РФ.