Помер п'ятиразовий володар Кубка Стенлі

Легендарний тренер канадського хокейного клубу "Едмонтон Ойлерс" і п'ятикратний володар Кубка Стенлі Джон Маклер помер у віці 86 років.

Маклер увійшов до тренерського штабу "Ойлерз" у 1981 році після двох десятиліть роботи на різних посадах у "Ванкувер Кенакс" і "Нью-Йорк Рейнджерс", а також як головний тренер у "Міннесоті Норт Старз" у 1968-69 роках.

"Шановний і прославлений поколіннями гравців і колег-керівників, Маклер був ключовим архітектором, поряд з Гленом Сатером і Тедом Гріном, в розвитку однієї з найзнаменитіших професійних спортивних династій хокею", – йдеться в некролозі на сайті канадського клубу.

Останньою зупинкою Маклера в НХЛ стала команда "Фенікс Койотс", де він працював старшим радником в 2008 року. Маклер добув свою першу перемогу в Кубку Стенлі в 1984 році як помічника тренера в штабі "Ойлерз", а потім в 1985 році, перш ніж став асистентом головного тренера. Після ще двох перемог в Кубку з клубом в 1987 і 1988 роках, Маклер очолив команду в 1989 році. У 1990 році став володарем п'ятого титулу НХЛ за 7 років.

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