Названо причину розгромної поразки збірної Росії від Канади на МЧС з хокею

Заслужений тренер Росії з хокею Федір Канарейкiн вважає, що до великої поразки збірної РФ від команди Канади на молодіжному чемпіонаті світу (МЧС) привела сукупність факторів – відсутності виразної гри в обороні і нереалізація гольових моментів.

На думку фахівця, були повністю програні командні дії і єдиноборства, а суперник виявився сильнішим і мобільнішим.

"Канадці не давали підняти нам голову. Ми насилу виходили із зони, а якщо і виходили, то противник закривав нас, на червоній лінії втрачали шайбу", – цитує Канарейкін News.ru.

У той же час тренер підкреслив, що ключовим в негативному результаті став початок гри.

"Всі знають, як починає Канада. Наша збірна не змогла увійти в гру і підхопити – ось в чому головна проблема", – підсумував Канарейкiн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півфінальна зустріч Канада – Росія завершилася з рахунком 5:0. Рахунок був відкритий вже на першій хвилині поєдинку завдяки точному удару Алекса Ньюхука.

У матчі за третє місце на чемпіонаті світу до 20 років, який проходить в канадському Едмонтоні на арені "Роджерс Плейс", росіяни 6 січня змагатимуться з однолітками з Фінляндії. Визначено телеканали, які покажуть матч.