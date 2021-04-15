Хокеїсти з "ЛНР" побили російських гравців, образившись за поразку. Відео

12-річні хокеїстами з луганського клубу "Дизель" влаштували масову бійку з ровесниками з воронезького "Сузір'я".

Інцидент стався на матчі в Старому Осколі в межах весняного Кубку першості Росії з хокею серед юнаків 2008 року народження.

Як тільки пролунала фінальна сирена і оголосили переможців, луганчани під'їхали до воронезьких хлопцiв і почали з ними бійку.

За інформацією місцевих ЗМІ, причиною конфлікту став програш луганських хокеїстів. "Воронежці перемогли їх з рахунком 7:4, і хлопці дуже засмутилися", – розповіли в команді з Луганська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хокеїсти київського "Сокола" в третьому чвертьфінальному поєдинку плей-оф чемпіонату України влаштували масову бійку з суперниками з "Маріуполя".

Раніше головний тренер "Аланії" з Владикавказа став призвідником масової бійки після гри 27-го туру Футбольної національної ліги Росії (другий за силою дивізіон країни) між "Аланією" і "Томью"

Наставника видалили на 95-й хвилині. Після фінального свистка коуч "Аланії" все ж добрався до арбітра і вдарив його в живий