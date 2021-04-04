"Донбас" оформив третю перемогу над "Дніпром" у півфіналі плей-оф УХЛ

4 квітня, в Херсоні "Дніпро" і "Донбас" провели третій матч півфінальної серії плей-оф УХЛ Паріматч.

Більш активно матч почали гості, перекидали своїх опонентів фактично в два рази за перші 20 хвилин зустрічі - 16:7. Така активність вилилася в відразу дві закинуті шайби - на екваторі періоду рахунок відкрив Льлька, а через 7 хвилин Монс прошив ворота Хомутова в більшості.

Провальним для "щук" став другий період зустрічі - донеччани зусиллями Пересунька, Ляльки та Журавльова зробили рахунок 5:0 на табло в свою користь. І тільки після цього "Дніпро" зміг розпечатати ворота Трифонова - Крисанов закинув свій перший гол в плей-оф і відкрив рахунок для своєї команди в цьому матчі. Під завісу періоду донеччанам вдалося побити рекорд своєї результативності в серія з "Дніпром" - Сигарьов відзначився у воротах Гурко, який змінив Хомутова.

На старті третього відрізка зустрічі команди влаштували справжню гольову феєрію - на дві шайби від Пересунька і Кобелєва "Дніпро" відповів трьома голами, встановивши рахунок 4:8 на табло. Після екватора періоду херсонці насіли на ворота "Донбасу", але закинути ще раз у них так і не вдалося.

Матч завершився перемогою донецького клубу з рахунком 8:4 і цей поєдинок став самим результативних в історії очних зустрічей "Донбасу" і "Дніпра".

"Дніпро" - "Донбас" 4:8 (0:2, 1:4, 3:2)

Рахунок в серії - 0:3

Шайби: 0:1 Лялька (Буценко), 8:23; 0:2 Монс (Туркін, Казаковцев, більш.), 15:56; 0:3 Пересунько (Лялька, Журавльов), 25:33; 0:4 Льлька (Пересунько, Буценко), 28:53; 0:5 Журавльов (Сигарьов, Бірюков), 31:03; 1:5 Крисанов (Галєєв), 33:18: 1:6 Сигарьов (Захаров), 39:43; 2:6 Крисанов (Галєєв, Ратушний), 40:56; 2:7 Пересунько (Лялька, Буценко), 41:24; 3:7 Янішевський (Панасенко, Гасніков), 42:00; 4:7 Янішевський (Панасенко, Гуляєв), 44:43; 4:8 Кобелєв (Туркін, Монс), 46:09.

Дніпро: Хомутов (Гурко - з 31:03 до 42:00); Ратушний - Гуляєв, Декало - Сірченко, Афанасьєв (К) - Чернишенко; Швецов - Гасніков (А) - Панасенко, Болотін - Галеев - Каракулько, Янішевський (А) - Крисанов - Дурдиєв, - Борисов.

Донбас: Трифонов (Дьяченко); Кожевников - Пангелов-Юлдашев, Горечішніков - Колесніковс, Кобелєв - Журавльов; Монс - Туркін (А) - Казаковцев, Шишлянніков - Бірюков - Сигарьов, Лялька (А) - Буценко - Пересунько, Мільохін - Карамнов - Захаров (К).