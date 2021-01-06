"Дніпро" обіграв "Маріуполь" і вийшов на четверте місце в УХЛ

У Маріуполі відбувся заключний матч 23-го туру чемпіонату Української хокейної ліги Паріматч, в якому місцевий хокейний клуб приймав "Дніпро".

Вже на 5-й хвилині матчу херсонці відкрили рахунок. "Дніпру" вдалося провести блискавичну контратаку, в якій Євген Гасніков вивів на ударну позицію Олексія Янишевського - і форвард "щук" закинув першу шайбу в сезоні.

Через 20 хвилин "Маріуполь" зрівняв рахунок завдяки точному кидку Савелія Скурихіна, який із зони між колами вкидання відправив ігровий снаряд над пасткою голкіпера "Дніпра". Однак уже під завісу другого періоду Сергій Дорофєєв від синьої лінії вивів херсонський клуб вперед.

На останніх хвилинах зустрічі Сергій Вітер зняв голкіпера і випустив шостого польового гравця, однак "щуки" змогли скористатися цим - Олександр Швецов збільшив перевагу своєї команди до двох шайб, і "Дніпро" впевнено довів матч до переможного кінця.

Завдяки цій перемозі херсонці вийшли на четверте місце в турнірній таблиці, обігнавши "Краматорськ" на одне очко. Однак при цьому клуб з Донецької області має дві гри в запасі.

"Маріуполь" - "Дніпро" 1:3 (0:1; 1:1; 0:1)

Шайби: 0:1 Янішевський (Гасніков, Целогородцев), 4:08. 1:1 Скурихін (Чердак, Лихачов), 26:26. 1:2 Дорофєєв (Воробйов, Крисанов), 37:02. 1:3 Швецов (Каракулько), 59:08.

Маріуполь: Дуве (Качула); Скурихін - Цикало, Гуров - Костарєв, Фроленко - Петрухно (А), Філімонов; Чердак(К) - Корчоха - Лихачов, Кобяков - Ромащенко - Бондаренко, Луговий - Мазур - Мостовий, Агєєв (А) - Олійник - Дурдиєв.

Дніпро: Хомутов (Петров); Дорофєєв - Ратушний, Білоусов - Декало, Афанасьєв (К) - Матусевич, -; Янішевський (А) - Гасніков (А) - Целогородцев, Швецов - Крисанов - Воробйов, Панасенко - Чернишенко - Каракулько, Мельник - Брага - Тимченко.