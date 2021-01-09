"Дніпро" на класі розгромив "Білий Барс" в УХЛ

9 січня, в стартовому матчі 24-го туру регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч зійшлися "Дніпро" і "Білий Барс".

Набагато активніше перший період почали херсонці, відразу закривши "Білий Барс" в їх зоні і не дозволяючи супротивнику навіть будувати атаки на ворота Петрова. Такий пресинг за перші 10 хвилин матчу вилився в дві закинуті шайби - Крисанов і Матусевич дали "Дніпру" комфортну перевагу.

У другій половині періоду білоцерківці зібралися і перейшли до активних атакуючих дій, створюючи біля воріт Петрова масу гострих моментів, але голкіпер "щук" вистояв і на першу перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь господарів.

Старт другого періоду також пройшов під повним контролем команди з Херсона - Панасенко і Афанасьєв закинули по шайбі і зробили відмінний заділ на перемогу для "Дніпра". Проте "Білий Барс" все ж зміг розпечатати ворота Петрова - Бородай в меншості позбавив голкіпера права на шатаут. Однак, те є саме видалення реалізував і "Дніпро" - рівно через 37 секунд в більшості відзначився Швецов і зафіксував на табло 5: 1 на користь своєї команди.

У третьому періоді "щукам" вдалося довести рахунок до розгромних 9:1 - по шайбі закинули Целогородцев і Ніконов, а також дублем відзначився Каракулько. Таким чином, херсонці виграли в третьому матчі поспіль і продовжують утримувати четверте місце в таблиці.

Відзначимо, що по ходу цього матчу 5 (2+3) очок на свій рахунок записав Олександр Каракулько і ще 4 (1+3) бали - на рахунку Антона Крисанова.

"Дніпро" - "Білий Барс" 9:1 (2:0, 3:1, 4:0)

Шайби: 1:0 Крисанов (Воробйов), 2:26; 2:0 Матусевич (Панасенко), 9:06; 3:0 Панасенко (Каракулько), 24:57; 4:0 Афанасьєв (Дорофєєв, Каракулько, більш.), 27:13; 4:1 Бородай (менш.), 31:33; 5:1 Швецов (Каракулько, Крисанов, більш.), 32:10; 6:1 Целогородцев (Крисанов), 43:07; 7:1 Никонов (Ратушний, Швецов), 48:02; 8:1 Каракулько (Крисанов, Дорофєєв), 49:47; 9:1 Каракулько (Чернишенко, Воробйов), 50:08;

Дніпро: Петров (Хомутов); Білоусов - Декало, Дорофєєв - Ратушний, Афанасьєв (К) - Матусевич; Янішевський (А) - Гасніков (А) - Целогородцев, Швецов - Крисанов - Воробйов, Панасенко - Чернишенко - Каракулько, Мельник - Ганута - Ніконов.

Білий Барс: Полгороднік (Кучер - з 9:06); Логач - Ядловський (А), Грицюк - Гребеник (А), Будько - Кравець; Благий (К) - Даниленко - Мороз, Грабовецький - Ружніков - Бородай, Удовиченко - Качан - Тищенко, Петрошенко - Собко - Кисельов.