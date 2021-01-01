Де дивитися Росія – Німеччина: розклад трансляцій чвертьфіналу МЧC з хокею
Молодіжна збірна Росії з хокею 2 січня на чемпіонаті світу проведе свій чвертьфінальний матч проти однолітків з Німеччини.
Поєдинок на льоду спорткомплексу "Роджерс Плейс" у канадському Едмонтоні розпочнеться о 19:00 за київським часом (20:00 мск).
Українські любителі хокею зможуть підтримати улюблену команду завдяки телетрансляції на каналі Xsport. Крім того, показ зустрічі в своїй ефірній сітці запланував російський мовник "Матч! Гра".
Поєдинок в прямому ефірі також можна буде подивитися на каналі "Білорусь 5".
Півфінал запланований на 5 січня (01:00 за київським часом). З ким зіграє переможець пари поки не відомо, так як за регламентом молодіжного чемпіонату світу (МЧС) чіткої сітки плей-фф немає.
Перед півфінальною грою організатори будуть розподіляти чотири збірні за чотирма критеріями
підсумкове місце в турнірній таблиці на груповому етапі
очки
різниця забитих і пропущених шайб
голи
Команда з першим номером посіву проведе поєдинок проти команди з четвертим, друга збірна – з третьою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори молодіжного хокейного мундіалю в Канаді помилилися з графікою, перейменувавши збірну Росію.