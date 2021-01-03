Де дивитися Канада – Росія: розклад трансляцій півфіналу МЧМ з хокею

Михайло Морозов Хокей 22:30, 3.01.2021

Молодіжна збірна Росії з хокею зіграє проти однолітків з Канади в півфінальному матчі чемпіонату світу серед гравців віком до 20 років.

Поєдинок, як і всі попередні на цьому турнірі, відбудеться на арені "Роджерс Плейс" в Едмонтоні, Канада. Зустріч почнеться в ніч з 4 на 5 січня о 01:00 за київським часом.

Подивитися пряму трансляцію матчу в Україні можна буде на телеканалі XSPORT. У РФ гру покаже "Матч! Гра", а в Білорусі – "Білорусь 5".

Відзначимо, що фаворитом протистояння вважається Канада. Перемога північноамериканських хокеїстів в основний час оцінюється котируванням 1,55, нічия – 5,5, а на перемогу збірної Росії можна поставити за 4,10. Якщо враховувати весь матч, то вихід діючих чемпіонів світу до 20 років у фінал оцінюється коефіцієнтом 1,36 проти 2,95.

Котирування на переможця матчу в основний час
BWIN
Котирування на вихід у фінал
BWIN

В іншому півфіналі зустрінуться збірні США та Фінляндії.

Нагадаємо, що в січні 2020 року Канада зробила неймовірний камбек з рахунку 1:3 й обіграла Росію у фіналі МЧМ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше організатори турніру помилилися з графікою і перейменували команду з РФ.

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