'Білий Барс' в серії післяматчевих кидків дотиснув 'Маріуполь' в УХЛ

29 грудня, в рамках 22-го туру регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч "Маріуполь" приймав "Білий Барс".

Матч команди розпочали на зустрічних курсах, багато атакуючи ворота супротивників. Однак, в першій половині стартового періоду переможцями виходили воротарі. "Маріуполю" не допомогли дві поспіль більшості, а ось "Барси" своєю скористалися. Під завісу періоду Бородай реалізував чисельну перевагу своєї команди і вивів її вперед.

Такий же рахунок зберігся і за підсумками другого періоду. І хоч "чайки" кинули всі свої сили в атаку, але "барси" так і не дозволили їм зрівняти рахунок на табло.

Таким же за сценарієм вийшов і третій період - команди мали багато шансів більшості, плюс створювали багато моментів і в рівних складах. Але незважаючи на це, "барсам" вдавалося зберігати мінімальний переможний рахунок на табло, стримуючи натиск супротивника.

Однак, під кінець періоду у "Маріуполя" вчасно і дуже вдало зіграла більшість - Лихачов зрівняв рахунок за півтори хвилини до кінця основного часу, перевівши матч в овертайм.

Переможця не виявив і додатковий час, що означало серію булітів. У серії післяматчевих кидків сильнішим виявився "Білий Барс" - "барси" реалізували 1 кидок зусиллями Даниленка проти 0 у "Маріуполя". Таким чином, команди розділили 3 очка на користь білоцерківського клубу, який перервав 9-матчеву серію поразок і піднявся на сьоме місце в таблиці.

"Маріуполь" - "Білий Барс" 1:2 ПБ (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 Бородай (Грабовецький, більш.) 15:27; 1:1 Лихачов (Скурихін, Чердак, більш.), 58:32; 1:2 Даниленко - переможний буліт.