Ф'юрі вразив вчинком перед боєм Джошуа: спортивні підсумки 3 квітня
Ф'юрі перед боєм з Джошуа взяв хрест і повторив вчинок Ісуса, а знаменитий супертяж захопився атакою і програв важким нокаутом.
Крім того, Хiрн назвав долю Усика після бою Джошуа – Ф'юрі і Еліна Світоліна заручилася, показавши нареченого і обручку.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 3 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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